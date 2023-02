Cousin Pierre Théâtre du Grand Rond, 2 mai 2023, Toulouse.

13€/11€/9€/6€

Une histoire de famille qui s’inscrit dans l’Histoire.

Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station François Verdier

05 61 62 14 85 https://www.grand-rond.org Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF).

Théâtre, théâtre d’objet

Poète, écrivain, peintre, Pierre Ladoué est conservateur en chef et administrateur général du Château de Versailles. Fred Ladoué découvre un de ses livres, un recueil de notes qui relate un épisode marquant de son mandat de conservateur : Nommé au moment où la seconde guerre mondiale éclate, il fait en sorte que toutes les œuvres d’art, mobilier, tapisseries, boiseries soient retirées et cachées dans différents châteaux de la Loire, afin que rien ne soit spolié par les Allemands. Il contribuera à empêcher l’installation de la Kommandantur puis du gouvernement de Pétain à Versailles.

Cet homme est le cousin du grand-père paternel de Fred Ladoué, le comédien, touche-à-tout et passionné d’objets que vous avez pu découvrir dans Merci d’être venu accueilli dans le cadre du festival Marionnettissimo en 2018. C’est avec les objets rangés dans les moindres recoins (et avec les recoins même…) de sa vieille armoire que Fred nous raconte cette histoire-là. Un acte de résistance et de bravoure joué avec ingéniosité et humour.

Durée : 50mn



