Lazy Grass String Band Théâtre du Grand Rond, 2 mai 2023, Toulouse.

Lazy Grass String Band 2 – 6 mai Théâtre du Grand Rond

Anti-country

Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station François Verdier

05 61 62 14 85 https://www.grand-rond.org Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF).

Sur les terres arides du bluegrass made in France (ce n’est pas de la country), Lazy Grass String Band tente de se faire un nom, certes imprononçable, mais tellement évocateur. Il nous rappelle l’aventure poussiéreuse de O’Brother, les frissons larmoyants de The Broken Circle Breakdown et l’inspiration du renouveau américain du genre comme Billy Strings et les Punch Brothers (n’hésitez pas à aller écouter si vous pensez toujours que c’est de la country !).

Avec leurs compositions originales, les cinq musiciens et musiciennes de Lazy Grass String Band plantent des graines de briques roses et de rock, saupoudrent d’une pincée de fleurs psychédéliques de Provence et arrosent le tout d’histoires inspirées de leur bayou méditerranéen.

Ouverture des portes à partir de 18h30



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T19:00:00+02:00

2023-05-06T20:00:00+02:00

© dr