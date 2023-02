Sauvage et les enfants du fleuve Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Sauvage et les enfants du fleuve 2 – 13 mai Théâtre du Grand Rond

8€/6€

La compagnie L’hiver Nu nous invite à un véritable voyage initiatique, avec pour décor les fonds marins. Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station François Verdier

05 61 62 14 85 https://www.grand-rond.org Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF). Lors de leur périple, ils se retrouvent au milieu du fleuve, sur un radeau de fortune au cœur de cet environnement inhospitalier. Les enfants vont alors rencontrer les créatures aquatiques qui y habitent…

L’écriture du texte met en jeu l’évolution des personnages au sein de l’environnement auquel ils sont confrontés. En effet, cette nature au début si hostile, ne sera-t-elle pas leur salut ?

Par une esthétique où les bleus prédominent, Sauvage et les enfants du fleuve nous rappelle que de multiples réponses peuvent être apportées aux événements extérieurs et que nous reconnecter avec ce qui nous semble si différent, nous aide souvent à surmonter l’insurmontable.

Découvert au festival de marionnette MiMa 2021, ce spectacle poétique fait état de l’urgence climatique actuel. La compagnie L’hiver Nu convoque la pensée des enfants sur le monde qui les entoure. C’est bien à cela que nous assistons : une véritable odyssée et un questionnement sur le lien entre les générations autour de sujets qui nous traversent tous et toutes.

