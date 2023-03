L’Imposture Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

L’Imposture Théâtre du Grand Rond, 27 avril 2023, Toulouse. L’Imposture Jeudi 27 avril, 21h00 Théâtre du Grand Rond Tarif : 13€ Tarif réduit : 9€ C’est l’histoire d’une petite fille qui aurait préféré être un garçon.

C’est l’histoire d’une adolescente dont on dit qu’elle est « costaud ».

En fait c'est un One man show, mais avec une fille et des marionnettes ! Avec du Patrick Bruel, du Gospel, du Karaoké et surtout… une furieuse envie de rire ! Dans le cadre du festival Perceptions Multiples, un comédien professionnel vous propose de l'audiodescription sur cette séance. Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie 05 61 62 14 85 https://www.grand-rond.org Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF). Métro : ligne B – station François Verdier Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T21:00:00+02:00 – 2023-04-27T23:00:00+02:00

2023-04-27T21:00:00+02:00 – 2023-04-27T23:00:00+02:00

