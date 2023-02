De chez moi à chez moi Théâtre du Grand Rond, 25 avril 2023, Toulouse.

Récit occitan

Pour son nouveau spectacle, Florant Mercadier fait le récit d’une odyssée : celle d’un jeune homme débarquant de la campagne à la grande ville. Avec son ironie et sa tendresse, mêlant contes et anecdotes, il raconte en musique et en humour son Grand Voyage : celui de son imaginaire, né de cette rencontre entre deux mondes et deux langues, trouvant de quoi s’amuser d’un côté comme de l’autre. Mais il rend hommage, au passage, à ses maîtres conteurs : son père, Padena, Jean Boudou, Jean-Louis Courtial, Alberte Forestier, Pau de Boni et d’autres…

Originaire de l’Aveyron, Florant Mercadier profitait déjà des fêtes occitanes en s’invitant sur scène pour une histoire, alors qu’il n’était qu’un enfant. Fasciné par ces veillées-cabarets qui mélangeaient sans complexe les langues et les publics, le conte, le chant et l’humour, ses spectacles s’inspirent d’anecdotes collectées et de légendes traditionnelles revisitées à la sauce contemporaine.

Entre le stand-uper et le grand-père au coin du feu, Florant invente des histoires à l’imaginaire métissé et à l’humour irrésistible… Sur scène, il se fait aussi musicien, s’accompagnant à la vielle à roue, à la cornemuse, à l’harmonica ou la caremère…

Ouverture des portes à partir de 18h30



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T19:00:00+02:00

2023-04-29T20:00:00+02:00

© Gilian Diez