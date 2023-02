1978 Théâtre du Grand Rond, 18 avril 2023, Toulouse.

1978 18 – 22 avril Théâtre du Grand Rond

13€/11€/9€/6€

Hugues nous propose un spectacle intro/rétro-spectif.

Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station François Verdier

05 61 62 14 85 https://www.grand-rond.org Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF).

Théâtre, cirque

En exhumant les numéros du journal Le Monde depuis 1978, Hugues, spécialiste en économie, s’est vite rendu compte qu’un terme se détachait : « Crise ». En faisant des allers-retours entre le « micro » de ses expériences de vie et le « macro » des événements nationaux, il confronte les crises économique, écologique, sociale, …, à ses crises personnelles : d’ado, de couple, de la quarantaine, de rire. Parce qu’il est avant tout question de rire ! À la fois ludique et spectaculaire (on n’empêche pas un circassien de sauter même dans une salle de spectacle « conviviale »), Hugues vulgarise les concepts et théories économiques pour jouer à désacraliser la parole médiatique et politique.

La famille Goldini n’est jamais venue jouer au Grand Rond. Mais ça n’est pas l’envie qui manquait ! Si vous ne les connaissez pas encore, sachez que la famille Goldini est une compagnie de cirque et de théâtre de rue qui, à l’image de son spectacle Les Robinsonnades du Roi Midas, une comédie musicale acrobatique avec violon, sauts périlleux et fanfare, est É-NOR-ME ! Dans tous les sens du terme !

Durée : 1h30



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T21:00:00+02:00

2023-04-22T22:30:00+02:00

© Hugues Amsler