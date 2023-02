Le Poplité Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Le Poplité Théâtre du Grand Rond, 18 avril 2023, Toulouse. Le Poplité 18 – 22 avril Théâtre du Grand Rond Lecture à fleur de peau Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station François Verdier

05 61 62 14 85 https://www.grand-rond.org Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF). Le Poplité est une lecture théâtralisée de poèmes amoureux et sensuels autour du désir féminin. Cette création en trio propose une représentation des femmes comme sujets désirant et non pas seulement comme objets de désir. C’est un temps suspendu, celui d’une rencontre ou d’une rupture, d’un souvenir amoureux ou d’un flirt, le temps de prendre un verre en savourant une prose lascive et charnelle. C’est une lecture à fleur de peau, c’est du théâtre de poèmes. Ouverture des portes à partir de 18h30

