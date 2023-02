Bien vu Miro Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Bien vu Miro 11 – 15 avril Théâtre du Grand Rond Un voyage dans le monde des déficients visuels Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France

05 61 62 14 85 https://www.grand-rond.org Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF). Dans le cadre du festival Perceptions multiples Le temps d’un apéro, Robert LEMIRO joue sa vie de malvoyant à travers des sketchs plus drôles les uns que les autres. Dans la première partie, il raconte son quotidien avec son chien guide Leroy. Combien de fois les passants ont expliqué un trajet directement à son chien. Dans la seconde partie, c’est muni de sa canne qu’il est confronté à des situations burlesques. Une fois, on l’a guidé en le tirant par le bout de sa canne. Une autre fois, dans le bus, les gens sont venus se tenir à sa canne.

Un voyage dans le monde des déficients visuels qui vous surprendra, vous fera rire en vous transmettant une multitude de connaissances. Ouverture des portes à partir de 18h30

