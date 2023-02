L’Oiseau de feu Théâtre du Grand Rond, 5 avril 2023, Toulouse.

Il aborde à travers les yeux de trois collégiens des thèmes comme l’entrée au collège, l’image de soi et la place des jeux vidéo dans leur quotidien.

Alex est persuadé d’être le seul sixième de toute la planète à n’avoir jamais joué à un seul jeu vidéo. Pour ne pas perdre la face devant ses nouveaux copains, il prétend qu’il joue à SKAZKA, un jeu vidéo russe dont personne n’a entendu parler et qui vient de sortir sur le dark web… un jeu dangereux ! Pour décrire l’univers, les personnages, les quêtes, il s’inspire de son livre de chevet : l’Oiseau de feu, célèbre conte russe. En quelques jours, tout le collège se passionne pour ce jeu introuvable et Alex commence à regretter d’être allé si loin dans le mensonge…

Sur scène une chaise, une cape rouge aux allures russes, et surtout l’énergie et le talent de Frédéric Naud pour nous embarquer dans un récit à cent à l’heure, ancré dans le quotidien de trois collégiens : leurs joies et leurs angoisses, leurs familles à problèmes, ce que la société fait peser sur eux, leurs tics et leurs expressions, sans jamais en faire trop mais juste assez pour nous émouvoir et nous faire rire.

A partir de 8 ans / Durée : 1h



