Kijoté Théâtre du Grand Rond, 4 avril 2023, Toulouse. Kijoté 4 – 8 avril Théâtre du Grand Rond Swing manouche et latin Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station François Verdier

05 61 62 14 85 https://www.grand-rond.org Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF). Kijoté délivre une musique dans un style brut, épuré, sans artifice. Il propose une chanson alliant l’énergie du swing manouche à la chaleur des rythmes latins, un univers où le cri enragé côtoie aussi bien la taquinerie, le pamphlet que le récit onirique.

Ce « Brel du Sud » a partagé la scène de notamment Magyd Cherfi, Les Hurlements de Léo, Flavia Coelho, Les Vieilles Pies, Délinquantes, Mauresca Fracas Dub et Alexis HK.

Par la suite il est repéré par le tremplin « A nos Chansons » 2022 et viendra défendre son projet au Forum Léo Ferré puis parmi les 7 finalistes au Théâtre Antoine Vitez à Ivry-sur-Seine. Ouverture des portes à partir de 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T19:00:00+02:00

2023-04-08T20:00:00+02:00 © Yann Owen

