Mentor Mentor Théâtre du Grand Rond, 28 mars 2023, Toulouse. Mentor Mentor 28 mars – 1 avril Théâtre du Grand Rond Poésie brutale pour le corps et l’esprit Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station François Verdier

05 61 62 14 85 https://www.grand-rond.org Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF). Ne vous méprenez pas, ceci n’est ni du rap français, ni du punk british. C’est de la putain de poésie brutale, un défouloir pour le corps et l’esprit. Les textes s’ancrent dans une contemplation sans retour, et dévoilent une vision chaotique d’un monde bien rangé à la manière d’Odezenne et d’Imbert Imbert. Les instrumentations sont un ramdam d’outre-manche, inspirées d’Idles ou Arctic Monkeys. Ouverture des portes à partir de 18h30

