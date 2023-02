Le Silence des oiseaux Théâtre du Grand Rond, 15 mars 2023, Toulouse.

Le Silence des oiseaux 15 mars – 1 avril Théâtre du Grand Rond

8€/6€

Elle utilise du carton et d’anciens rétroprojecteurs pour révéler les personnages et l’histoire d’un royaume où les oiseaux ont disparu.

Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station François Verdier

05 61 62 14 85 https://www.grand-rond.org Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF).

Théâtre d’objet et théâtre d’ombre

Le royaume de Millefeuilles compte plus d’arbres que d’habitants et d’habitantes, jusqu’à un matin d’automne où, fatigués de ramasser les feuilles, ils décident de couper tous les arbres. Ravis de trouver le repos, ils se mettent devant leur télévision et ne sortent plus de chez eux. Mais un jour les télés se brouillent. Que se passe-t-il ?! Les oiseaux sont de retour, perchés, non pas sur les arbres disparus, mais sur les antennes de télévision…

Au centre du plateau, un livre magique, qui s’effeuille, laisse sortir l’histoire. Se forment, à partir des pages du livre, les marionnettes en origamis, accessoires du spectacle. Tout est fait de papier. Sur scène, trois arbres et deux écrans en kraft dessinent l’espace, un comédien et une comédienne cisèlent l’histoire, tantôt narrateurices, tantôt personnages. Un univers esthétique surréaliste et symbolique, inspiré de Magritte, avec une place importante pour la musique et le chant classique.

A partir de 3 ans / 35 mn

Rencontre : Le mercredi 22 mars à l’issue de la représentation, rendez-vous pour une rencontre avec la compagnie et l’autrice Marie-José Lafon.



© cie Nansouk