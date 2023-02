La Compagnie de l’Autre a 25 ans ! Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

05 61 62 14 85 https://www.grand-rond.org Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF). Dans le cadre du festival le Printemps du Rire du 14 au 18 mars à 19h : Mon toit du monde à moi c’est toi

Il arrive sur scène pour faire sa déclaration à sa bien aimée qui est dans la salle. Enfin qui ne va pas tarder. Elle devrait arriver, il a mis des affiches devant chez elle. On va un peu attendre qu’elle arrive…

Un spectacle fou d’amour et de tendresse qui nous prend le cœur et nous le rend 50mn plus tard tout chaud et le rire aux lèvres. Inratable ! du 21 au 23 mars à 19h : Le Cabaret de trop

Jamais 2 sans 3 est une association autogérée qui aide les pères célibataires à élever leurs enfants tout seul. Dans ce cadre, les membres de l’association ont décidé de récolter des fonds pour aménager un hangar en terre battue. Hangar qui sert naturellement à y garder les enfants pendant que les pères vaquent à leurs occupations… Car tout seul il est plus difficile de s’en sortir. Jamais 2 sans 3 est là. Inratable ! Les 24 et 25 mars à 19h : Concert surprise inédit !

C’est surprise qu’on vous dit ! Inratable ! Durée : 50mn Ouverture des portes à partir de 18h30

2023-03-14T19:00:00+01:00

2023-03-25T20:00:00+01:00 © DR

