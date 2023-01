Halynka Théâtre du Grand Rond, 7 mars 2023, Toulouse.

Halynka décrit son chemin au travers de chansons.

Halynka nous invite à partager son voyage intérieur, par lequel elle exprime son regard sur un monde qu’elle ne comprend pas toujours. Autrice et compositrice, elle décrit son chemin au travers de chansons « tranches de vie », et redonne ainsi du sens aux mots de notre quotidien. Halynka ne s’impose pas !

Ses chansons ne connaissent pas de recette, elles surgissent souvent sans prévenir, faisant écho à nos passés et présents, pour mieux appréhender l’avenir.

Accueillez la surprise ! Laissez-vous porter par ses textes et mélodies. Ouvrez la porte et venez découvrir cette femme qui cache derrière ses chansons un grand cœur plein d’émotions et de révolte.

« Liberté, égalité, me faites pas chier ! »

Ouverture des portes à partir de 18h30



