Soon Théâtre du Grand Rond, 28 février 2023, Toulouse.

Soon nous livre un portrait d’un monde numérique fascinant.

Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station François Verdier

05 61 62 14 85 https://www.grand-rond.org Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF).

Ce solo s’inspire du phénomène bien connu au Japon, les Hikikomori, principalement de jeunes hommes qui vivent coupés du monde et des autres, cloîtrés le plus souvent dans leur chambre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et ne sortant que pour satisfaire les impératifs besoins corporels.

Le spectacle évite le double écueil de la tentative d’explication, de la tentative de guérison, de la tentation du jugement, de la tentation de parler de la nature qui est quand même plus belle qu’un écran, de la leçon sur la dangerosité des écrans, de la réflexion hyper-importante sur la désocialisation des jeunes d’aujourd’hui alors qu’avant c’était mieux… ça fait plus que 2 écueils, oui… mais la compagnie les évite tous avec maestria : on se fait petite souris et on regarde Simon, on regarde une vie numérique, rêvée, inventée et on repartira chez soi en se construisant une opinion sans doute moins tranchée que celle que l’on aurait bâtie a priori. Si vous avez des ados amenez-les, vous parlerez avec eux après et ce sera bien. Si vous n’en avez pas venez quand même, ce spectacle est une totale réussite d’une jeune compagnie dont on reparlera !

Durée : 1h

Le mardi : 1 place achetée = 1 place offerte



