WaZoWaZo Théâtre du Grand Rond, 28 février 2023, Toulouse. WaZoWaZo 28 février – 4 mars Théâtre du Grand Rond Ernest Barbery revient avec de nouveaux morceaux Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station François Verdier

05 61 62 14 85 https://www.grand-rond.org Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF). Ernest Barbery nous revient avec de nouveaux morceaux, de la folk song frenchy sur l’amour, la finitude de Camerose City et les doutes d’homo-conso-numéricus. Quelques paysages d’improvisations viennent semer le trouble dans ces chansons sifflées en douceur. Et cette fois-ci en solo guitare voix et loopstation. Ouverture des portes à partir de 18h30

