La Bougeotte Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La Bougeotte Théâtre du Grand Rond, 21 février 2023, Toulouse. La Bougeotte 21 – 25 février Théâtre du Grand Rond La Bougeotte conte quelques poésies. Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station François Verdier

05 61 62 14 85 https://www.grand-rond.org Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF). Après De la fuite dans les idées, joué dans toute la France pendant dix ans, Jean-Marie Combelles se confronte de nouveau à la langue virtuose de SOL, le merveilleux clown Québécois. Il a choisi pour La Bougeotte quelques textes qui nous content, avec toute la poésie et la drôlerie qui caractérisent cette langue, le récit du voyage de l’humanité, depuis le paradis terrestre, qui n’a certainement jamais existé, jusqu’à l’apocalypse, qu’on va, qui sait, peut-être éviter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-21T19:00:00+01:00

2023-02-25T20:00:00+01:00 © DR

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre du Grand Rond Adresse 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Ville Toulouse lieuville Théâtre du Grand Rond Toulouse Departement Haute-Garonne

Théâtre du Grand Rond Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

La Bougeotte Théâtre du Grand Rond 2023-02-21 was last modified: by La Bougeotte Théâtre du Grand Rond Théâtre du Grand Rond 21 février 2023 Théâtre du Grand Rond Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne