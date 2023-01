Julia Pertuy Théâtre du Grand Rond, 14 février 2023, Toulouse.

Julia Pertuy 14 – 18 février Théâtre du Grand Rond

Julia Pertuy viendra au Grand Rond présenter les chansons de cet EP accompagnée de son violoncelle et d’un clavier.

Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station François Verdier

05 61 62 14 85 https://www.grand-rond.org Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF).

Déterminée et sans fausse pudeur, Julia Pertuy témoigne des instants fragiles que nous traversons toutes et tous. Entre perte de repères et recherche d’équilibre, chacun-chacune se retrouve dans cet « Enfant du vertige », le titre de son 1er EP paru cette année.

Julia écrit ses premières chansons en 2019, puis son diplôme de musicienne professionnelle en poche, elle commence à se produire sur scène et se fait rapidement remarquer, elle remporte le Prix d’écriture Nougaro et le Prix Francofan au Festival Brel (Vesoul) en 2021. L’année suivante Julia enregistre son 1er EP avec Florian Soulier aux guitares et Clément Libes (studio La Tanière) à la réalisation. Elle viendra au Grand Rond présenter les chansons de cet EP accompagnée de son violoncelle et d’un clavier.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-14T19:00:00+01:00

2023-02-18T20:00:00+01:00

© Sarah Bastin