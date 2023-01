Douce Solitude & Poisson d’Eau Douce Théâtre du Grand Rond, 7 février 2023, Toulouse.

Concert avec deux projets musicaux différents, le temps d’un apéro-spectacle.

Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station François Verdier

Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF).

Trois des Hommes sensibles viennent vous extraire de votre quotidien avec deux projets musicaux différents, le temps d’un apéro-spectacle forcément sensible.

Poisson d’eau douce dépoussière l’esprit rock des années 70’, à travers un rap onirique, planant et résolument romantique. L’un écrit et chante et l’autre compose et produit.

Au printemps 2022, Ferdinand Coq et Arthur Amouroux revenait un an après les sorties de Loukoum paradis et William Kidd, leurs deux premiers EP que l’on a pu entendre résonner lors de différents tremplins et concerts, au Connexion Live ou encore au Metronum. Dans leur nouvel EP de 6 titres Coucher de soleil sur le Titanic, ils cherchent à déserter ensemble une guerre invisible et construire des havres de paix.

Tout de suite, la puissance du texte accroche l’oreille, par cette poésie très identifiable, qui se fond parfaitement dans la musicalité cinématographique des compositions de Goldie Wilson. Depuis 2022, le guitariste et compositeur Toulousain Fay Kid accompagne le groupe sur scène pour interpréter leur répertoire, avec une guitare électrique et un grand amour pour le rock anglais.

Douce solitude est un mélange entre chanson, poésie et musique instrumentale. L’instrument principal est le banjo 5 cordes avec lequel s’accompagne Jean Couhet-guichot au chant. Tout cela enrichi d’un petit synthétiseur, d’un strumstick (instrument from USA à 3 cordes) et d’une ribambelle de pédale d’effet, de loop et de rythmes.

A travers ces chansons il vient parler de la mort, de la vie, de son poisson rouge, du désir de s’évader, son grand-père, la poésie, etc.. Tous ses textes sont un reflet de la personne qu’il est, de son vécu, du là-maintenant.

Ce concert est dans la continuité de son spectacle Bateau dans un registre poético-comico et parfois mélancolico-positif.

Laissez-vous surprendre par ce concert parsemé de surprises de situation et d’humour. On ne cache pas si facilement sa vraie nature de circassien.



