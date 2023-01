Hélène Piris Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Hélène Piris Théâtre du Grand Rond, 31 janvier 2023, Toulouse. Hélène Piris 31 janvier – 4 février Théâtre du Grand Rond Hélène Piris a concocté ce nouveau projet qui devrait ravir un public lassé du conformisme ! Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station François Verdier

05 61 62 14 85 https://www.grand-rond.org Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF). Dans le cadre du festival Détours de Chant Fallait pas l’énerver. Son album précédent Tour du monde nous l’avait montrée sage et plutôt douce, charmeuse aussi, enrobée d’une musique chaude et boisée aux accents classiques plutôt rassurants.

Mais ça c’était avant. Avant qu’elle ne décide de mettre son humour décapant au service de nouveaux textes bien plus incisifs ! L’injustice, la précarité, le patriarcat, la course sans fin de l’ultralibéralisme, tout le monde en prend pour son grade ! L’état du monde, de le voir empirer au lieu de guérir, l’irrésistible envie de distribuer deux trois baffes et de mettre le doigt sur des sujets sensibles, voilà ce qui a amené Hélène Piris à vous concocter ce nouveau projet qui devrait ravir un public lassé du conformisme ! Que voulez-vous, fallait pas l’énerver. Musicien(s) : Julien Delooz (batterie, chœurs), Hélène Piris (chant, violoncelle, looper) Ouverture des portes à partir de 18h30

