Séquence Court-Métrage Théâtre du Grand Rond, 9 décembre 2022, Toulouse.

Séance au cinéma ABC et American Cosmograph : 7€ (en vente au cinéma ABC) Séance jeune public au cinéma ABC : 4,50€ Séance Courts d’École : 6€ / 5€ Spectacle Marionnettissimo + Nuit du Court : 13€

Ce festival international met en valeur la richesse du film court, avec des productions régionales, nationales et internationales, d’amateurs ou de professionnels, en format argentique ou numérique.

Programmation Compétitions et rencontres Une Saison Cinéma à Toulouse. Les compétitions Française, Internationale et Animation Premiers Films constituent un véritable panorama de la création actuelle en court-métrage, tout genre confondu, avec des films sélectionnés pour leur créativité, leur prise de risque et leur propos qui reflète souvent l’époque. Les spectateurs sont invités à voter pour leurs films préférés et à échanger avec les équipes des films lors de rencontres en fin de séance. Pour clôturer le festival, la séance de palmarès réunira les prix du public et du jury pour un condensé de cette 31e édition. Pour tous les âges Le festival s’adresse aussi aux jeunes spectateurs avec deux programmes à partir de 3 et 6 ans, un spectacle et une séance spéciale qui explore les liens entre cinéma d’animation et arts de la marionnette, en partenariat avec Marionnettissimo. Les jeunes talents des écoles de cinéma d’Occitanie font également découvrir leurs créations avec un programme «Courts d’Écoles». Temps forts Parmi les temps forts : séance d’ouverture mercredi 7 décembre à 20h30 au cinéma ABC

séance « Girls Don’t Cry » en partenariat avec le collectif du même nom jeudi 8 décembre à 21h15 à l’American Cosmograph

la Nuit du Court, spéciale films de genre, conçue avec le festival Grindhouse Paradise, vendredi 9 décembre de 23h à 4h du matin, au Théâtre du Grand Rond

séance spéciale humour, dimanche 11 décembre à 17h au cinéma ABC Retrouvez toute la programmation sur : le site web du festival

la plaquette en ligne

la page Facebook Lieux du festival À Toulouse et dans sa Métropole : Cinéma ABC à Toulouse

Théâtre du Grand Rond à Toulouse

American Cosmograph à Toulouse

Médiathèque José Cabanis à Toulouse

Cinéma Le Cratère à Toulouse

Salle Polyvalente des Pradettes à Toulouse

Centre d’animation de Saint-Simon à Toulouse

Gymnase Bagatelle à Toulouse

Bar l’Autuche à Toulouse

Centre culturel Bonnefoy à Toulouse

Cinéma Rex à Blagnac

2022-12-09T23:00:00+01:00

2022-12-10T04:00:00+01:00 © DR

