Nord Medealand Théâtre du Grand Bleu Lille, 29 juin 2023, Lille. Medealand Jeudi 29 juin, 19h00 Théâtre du Grand Bleu Entrée gratuite sur réservation « Femme âgée de vingt-sept ans, d’origine étrangère. Est arrivée dans le service après avoir tué ses deux enfants. N’a ni adresse fixe ni emploi. Plus aucun contact avec ses parents. Est sous observation dans le service en attente du procès puis de l’expulsion vers son pays d’origine. » Avec Medealand, Sara Stridsberg s’empare du mythe de Médée pour en faire une figure extrêmement contemporaine, une femme d’aujourd’hui seule, délaissée, sans patrie. Avec : Melvyn Betry, Emma Crépin, Mina Deversenne, Julie Gallet, Florence Gauthier, Valentine Guilbert, Adèle Hoaro, Line Pilarczyk, Adèle Simon, Rémy Vandaele. Enseignante : Christine Girard Régie générale : Thomas Seguin Informations pratiques :

Jeudi 29 juin 2023, à 19h

Théâtre du Grand Bleu

Théâtre du Grand Bleu

36 Avenue Marx Dormoy, 59000 Lille

Entrée gratuite sur réservation

