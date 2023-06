Si je crève ce sera d’amour Théâtre du Grand Bleu Lille, 28 juin 2023, Lille.

« Tandis que la fête éclate au loin, une jeune femme se penche sur le cadavre de son frère et veut l’enterrer, par amour et par défi. Elle s’appelle Antigone. Tout en s’inspirant de la pièce de Sophocle, Axel Cornil en fait l’héroïne de l’une de ses premières pièces en lui apportant un regard et une langue d’aujourd’hui. Il offre ainsi à l’histoire et aux personnages un souffle contemporain, propice à séduire de nouveaux publics par le parallélisme avec une actualité brûlante. »

Lansman Editeur

Avec : Charlie Borgès, Blanche Caroit, Perrine Devos, Alan Dissaux, Anais Henin, Simon Le Bourdonnec, Alia Liebert, Margaux Lemaire, Tory Nicolas, Julie Proust, Armelle Puzenat.

Enseignante : Christine Girard

Régie générale : Thomas Seguin

2023-06-28T16:00:00+02:00 – 2023-06-28T17:00:00+02:00

© Alan Dissaux