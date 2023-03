Douze hommes en colère (titre provisoire) Théâtre du Grand Bleu, 29 mars 2023, Lille.

» La cour en a donc terminé avec l’exposition des aspects légaux de cette affaire. Maintenant, c’est à vous que je m’adresse, Messieurs Dames les jurés. Maintenant que vous avez pris connaissance de tous les éléments, votre devoir est d’essayer de distinguer les faits des hypothèses. Un homme est mort, la vie d’un autre est en jeu. Je vous exhorte à débattre ce cas avec honnêteté et prudence. S’il subsiste, pour vous, le moindre doute, vous devez me rendre le verdict « non coupable ». Si, en revanche, aucun doute raisonnable ne vous retient, alors vous devrez, en votre âme et conscience; déclarer l’accusé « coupable ». Quelle que soit votre décision, elle doit être prise à l’unanimité. Ce cas requiert la peine de mort. Je n’envie pas votre tâche. Vous êtes chargés d’une grande responsabilité. Je vous remercie. »

Avec Thérys Bibiloni, Elisa Edde, Augustin Jouant, Maëline Leclaire, Léandre Leroy, Loïc Warlop, Marie Souchon; Rémi Vandaele (cycle 3), Lucas Vangheluwe et Téo Vasseur.

Coordination pédagogique : Sébastien Lenglet

Avec la cintribution de Mathis Harpham et Samuel Mercier, élèves de C2/1.

2023-03-29T19:00:00+02:00 – 2023-03-29T20:30:00+02:00

