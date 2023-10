Tomber dans les Arbres Théâtre du Garde Chasse, les Lilas Les Lilas Catégories d’Évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis Tomber dans les Arbres Théâtre du Garde Chasse, les Lilas Les Lilas, 19 octobre 2023, Les Lilas. Tomber dans les Arbres Jeudi 19 octobre, 20h00 Théâtre du Garde Chasse, les Lilas Sur réservation Une jeune femme prend la parole à l’enterrement de son grand-père, historien et militant de gauche. Elle lui demande de revenir raconter l’histoire familiale qu’il emporte avec lui. Mais dans son cercueil, pépé se tait. Alors, par une série d’incantations chantées, elle invite ses aïeux à venir témoigner. Son discours se transforme en concert surréaliste. Camille Plocki travaille sur la question de la transmission entre les générations. En tant que chanteuse, la musique occupe une place centrale dans ses réflexions ; elle cherche à définir dans quelle mesure les musiques chantées par nos aînés structurent la mémoire que nous recevons en héritage. Alliant théâtre et musique live, Tomber dans les arbres est un spectacle qui parle de ce mélange de mémoires à partir desquelles on se fabrique une histoire familiale. C’est une réflexion sur la place qu’occupe la musique dans la généalogie d’une famille. En tirant les fils de sa propre vie, l’actrice fait jaillir les ancêtres, rêvés ou réels, qui habitent le corps des vivant.e.s. Ce projet est lauréat du Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) financé par la Région Île-de-France Théâtre du Garde Chasse, les Lilas 181 bis Rue de Paris 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagnielahutte@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

