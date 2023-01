Nous Autres, le triptyque (Ma fille ne joue pas, Atypiques, Cabane) – Présentation professionnelle Théâtre du Garde Chasse, les Lilas Les Lilas Catégories d’Évènement: Les Lilas

Nous Autres, le triptyque (Ma fille ne joue pas, Atypiques, Cabane) – Présentation professionnelle
Mardi 7 février, 15h00
Théâtre du Garde Chasse, les Lilas

Compagnie Les Eduls – Emma Pasquer Théâtre du Garde Chasse, les Lilas 181 bis Rue de Paris 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France Présentation En clôture de sa résidence artistique sur la ville des Lilas (sept 21-déc 22), la Compagnie Les EduLs, le théâtre du Garde-Chasse et Lilas en Scène vous convient à un rendez-vous exceptionnel dédié aux professionnels pour présenter le projet Nous autres dans toute son étendue. Soit : Le triptyque composé de Ma fille ne joue pas, Atypiques (forme hors-les-murs à partir de 10 ans) et Cabane (forme hors-les-murs jeune public à partir de 6 ans, en création 2023) ;

composé de Ma fille ne joue pas, Atypiques (forme hors-les-murs à partir de 10 ans) et Cabane (forme hors-les-murs jeune public à partir de 6 ans, en création 2023) ; Les objets artistiques parallèles qui sont autant de prolongements de ces spectacles : l’exposition L’Altérité en Partage (qui sera présentée) et le podcast Ouvrez la parenthèse, trois petits points ;

qui sont autant de prolongements de ces spectacles : l’exposition L’Altérité en Partage (qui sera présentée) et le podcast Ouvrez la parenthèse, trois petits points ; Les cycles d’ateliers de médiation artistique. Le pari de cette arborescence est de générer, par la rencontre avec des objets artistiques, un dialogue sur l’autisme et l’expérience de l’altérité au sens large. Tous les éléments du projet peuvent soit exister de façon autonome, soit se compléter pour proposer une dynamique de partage autour de ces sujets à l’échelle d’un établissement ou d’un territoire. Pourquoi venir ? Pour nous rencontrer et découvrir ce projet dans sa globalité à travers des lectures performées dans les scénographies des trois spectacles ;

Pour comprendre comment cette constellation peut se déployer au sein de votre lieu ou sur votre territoire ;

Pour voir les premiers extraits de Cabane (en création 2023) Durée : 1 heure

