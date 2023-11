SAGES COMMES DES SAUVAGES ft. Stimy Stimela & Blessing Chimanga aux Lilas (93) – Festival AFRICOLOR Theâtre du Garde-Chasse Les Lilas, 23 novembre 2023, Les Lilas.

SAGES COMMES DES SAUVAGES ft. Stimy Stimela & Blessing Chimanga aux Lilas (93) – Festival AFRICOLOR Jeudi 23 novembre, 20h00 Theâtre du Garde-Chasse

Sages comme des sauvages s’abreuvent de tout ce qui passe par leurs oreilles, ils assemblent des morceaux de folklore, des fils de sens, des branches de révolte pour fabriquer une jungle-refuge où les mots tentent de désensorceler le quotidien.

Les compositions d’Ava Carrère et Ismaël Colombani se roulent dans la panure du basson d’Émilie Alenda et le piment des percussions d’Osvaldo Hernandez. L’entente était mûre pour faire naître un nouveau projet, forgé dans les volcans de la Réunion, confirmant les liens qui attache le groupe à cette île et à son essence maloya.

À l’occasion de leur passage à Africolor, la jungle musicale des Sages pousse des ramifications jusqu’en Afrique Australe et s’épaissit le feuillage pour accueillir deux nouveaux acolytes, véritables stars nationales au Zimbabwe : la chanteuse Stimy Stimela et Blessing Chimanga, au balafon et au chant. Cette collaboration détonante est le fruit d’une résidence passée à l’Alliance Française d’Harare (Zimbabwe), de quoi concocter un set à la jonction de deux univers pour faire danser le public, sans toutefois savoir sur quel pied…

Theâtre du Garde-Chasse 181 bis rue de Paris 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:30:00+01:00

LA REUNION