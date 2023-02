Théâtre du FRJEP – Bresnay Salle socioculturelle Bresnay Bresnay Catégories d’Évènement: Allier

Bresnay

Théâtre du FRJEP – Bresnay Salle socioculturelle, 11 février 2023, Bresnay Bresnay. Théâtre du FRJEP – Bresnay 10 route de Souvigny Salle socioculturelle Bresnay Allier Salle socioculturelle 10 route de Souvigny

2023-02-11 20:15:00 – 2023-02-11 23:30:00

Salle socioculturelle 10 route de Souvigny

Bresnay

Allier Bresnay EUR 7 Le foyer rural organise sa représentation annuelle de théâtre, au programme une pièce de théâtre et une série de sketchs. frjep.amicalelaique.bresnay03@gmail.com +33 4 70 42 82 73 https://www.facebook.com/FRJEPbresany Salle socioculturelle 10 route de Souvigny Bresnay

dernière mise à jour : 2023-02-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Bresnay Autres Lieu Bresnay Adresse Bresnay Allier Salle socioculturelle 10 route de Souvigny Ville Bresnay Bresnay lieuville Salle socioculturelle 10 route de Souvigny Bresnay Departement Allier

Bresnay Bresnay Bresnay Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bresnay-bresnay/

Théâtre du FRJEP – Bresnay Salle socioculturelle 2023-02-11 was last modified: by Théâtre du FRJEP – Bresnay Salle socioculturelle Bresnay 11 février 2023 10 route de Souvigny Salle socioculturelle Bresnay Allier Allier Bresnay Allier Salle socioculturelle Bresnay

Bresnay Bresnay Allier