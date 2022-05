Théâtre du Fon du Loup : “Tout ira bien” théâtre clown, 2 juillet 2022, .

Théâtre du Fon du Loup : “Tout ira bien” théâtre clown

2022-07-02 – 2022-07-02

Samedi 2 juillet, le Théâtre du Fon du Loup présente “Tout ira bien” théâtre clown.

“Tout Ira Bien” c’est l’histoire d’une femme, Dolores, qui se questionne et se bat, qui lutte et qui résiste. Une femme capable de rire d’elle-même malgré toutes les claques du destin. Et c’est en se moquant des aléas de la vie qu’elle nous cuisine sa recette pour faire face à ses ennuis. Qu’est-ce que la vie lui mijote cette fois-ci ? Le temps de la cuisson, nous découvrirons de quel bois elle se chauffe…

Fon-du-loup

