Théâtre du Fon du Loup : “Kantam” théâtre

Théâtre du Fon du Loup : “Kantam” théâtre, 25 août 2022, . Théâtre du Fon du Loup : “Kantam” théâtre

2022-08-25 – 2022-08-25 Jeudi 23 août à 21h00 le Théâtre du Fon du Loup présente “Kantam” théâtre.

L’être humain est-il chez lui partout sur terre ? Trois personnages se rencontrent, leurs interrogations communes les amènent à la creuser, la sculpter, à observer la nature, à faire corps avec elle, à tenter de l’habiter, d’y construire leur lieu commun. Les trois « voix » construisent une Tour, bâtissent, toujours plus haut, jusqu’où ? Construire son « chez soi » quelque part suffit-il pour s’y enraciner ? Peut-on, à la manière d’un arbre que l’on déplace avec ses racines, faire sien une nouvelle Terre ? Réservations : 05 53 30 36 09 ou 05 53 29 98 37 Jeudi 23 août à 21h00 le Théâtre du Fon du Loup présente “Kantam” théâtre.

Réservations : 05 53 30 36 09 ou 05 53 29 98 37 Jeudi 23 août à 21h00 le Théâtre du Fon du Loup présente “Kantam” théâtre.

L’être humain est-il chez lui partout sur terre ? Trois personnages se rencontrent, leurs interrogations communes les amènent à la creuser, la sculpter, à observer la nature, à faire corps avec elle, à tenter de l’habiter, d’y construire leur lieu commun. Les trois « voix » construisent une Tour, bâtissent, toujours plus haut, jusqu’où ? Construire son « chez soi » quelque part suffit-il pour s’y enraciner ? Peut-on, à la manière d’un arbre que l’on déplace avec ses racines, faire sien une nouvelle Terre ? Réservations : 05 53 30 36 09 ou 05 53 29 98 37 jean-paul-ouvrard dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville