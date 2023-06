Spectacle : « Au bord de l’eau-là » Théâtre du fleuve Lormont, 16 septembre 2023, Lormont.

Spectacle : « Au bord de l’eau-là » Samedi 16 septembre, 15h00 Théâtre du fleuve Gratuit. Sur inscription jusqu’au 16 septembre à 12h. Durée : 50 minutes. Se présenter 15 minutes avant le début des visites au point de rendez-vous indiqué. Pour tout public, petits et grands.

Oserez-vous plonger dans le réseau des eaux usées ?

Du robinet que l’on ouvre chez soi, de l’eau qui ruisselle dans nos caniveaux, jusqu’au fleuve qui traverse nos villes, le chemin de l’eau est long et périlleux.

Dans ce spectacle où la danse et la poésie se mêlent au théâtre, venez découvrir le lien mystérieux qui unit l’Esprit de l’eau, l’Avaloir et Lola.

Ce spectacle et proposé par la compgnie de théâtre « Le soleil dans la nuit » avec le soutien de L’Eau Bordeaux Métropole.

Plus d’informations : https://soleilnuit.org/spectacles/tout-public/au-bord-de-l-eau-la/

Théâtre du fleuve 23 rue du fleuve, 33310 Lormont Lormont 33310 Carriet Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 75 43 42 02 https://theatre-du-fleuve.com/

Notre histoire commence par une idée : dédier un lieu de théâtre à la jeunesse. Après vingt ans de tournée à la rencontre des adultes de demain, après vingt ans d'échanges, de sourires, de joies et de peurs, l'idée de leur offrir un lieu sur-mesure est née. Au-delà du jeu et de ses vertus pédagogiques, le théâtre est avant tout un vecteur de lien social, un moyen de construire des ponts entre les hommes.

Le théâtre du fleuve est donc né avec la volonté de s’implanter dans un territoire, avec l’ambition de devenir un lieu de vie, un acteur social afin de participer à la rénovation du quartier.

C’est ainsi que nous avons posé nos valises au cœur du Bas Carriet à Lormont, un quartier en pleine transformation, où nous avons la chance d’être soutenus et accompagnés par la mairie.

