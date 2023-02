Femme Théâtre du fleuve, 8 mars 2023, Lormont.

Femme Mercredi 8 mars, 19h30 Théâtre du fleuve

8 € et sortie au chapeau

Théâtre par le Théâtre du fleuve dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

Théâtre du fleuve, 23 rue du fleuve 33310 Lormont Carriet, Lormont 33310, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Mise en scène de lecture théâtralisée, musique en live et chants avec Théo Barbe et Marie Bily du Théâtre du Fleuve et Emilie Gruat de The New Yaya Company.

« Article premier : la femme naît libre et demeure égale à l’homme. Ces mots d’Olympe de Gouges… sont-ils vrais, réels, effectifs, aujourd’hui ? ici ? ailleurs ? et pour combien de temps ? À l’heure de grandes régressions du droit des femmes aux quatre coins de la planète, nous interrogeons ce que “vivre femme” signifie. Nous prenons la parole via les mots de femmes qui ont tenté de changer, qui ont changé, ou simplement qui ont rêvé le monde: Etty Hillesum, Gisèle Halimi, Malala Yousafzaï, Wangari Maathaï ou encore Sarah Chiche. Il sera question de corps, d’amour, de voix, de liberté, de création et aussi de prises de position fortes et parfois risquées. D’hommes, aussi, évidemment. Et d’être ensemble, encore, toujours. En chantant, en lisant, en jouant ».

> theatre-du-fleuve.com

À noter : séance scolaire collèges et lycées mardi 7 à 14h30



