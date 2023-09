LES FILLES NE SONT PAS DES POUPÉES DE CHIFFON Théâtre du Fil de l’Eau Pantin, 14 mars 2024, Pantin.

LES FILLES NE SONT PAS DES POUPÉES DE CHIFFON 14 et 15 mars 2024 Théâtre du Fil de l’Eau

Création Novembre 2023 au théâtre du Beauvais

Ecriture et mise en scène : Nathalie Bensard

Interprètes : Diane Pasquet et Juliette Prier

Scénographie : Delphine Brouard

Composition musicale : Seb Martel

Création lumières : Franck Besson

Costumes et accessoires : Elisabeth Martin-Calzettoni

Régies générale et lumières : Franck Besson et Charlotte Poyé en alternance

Régies plateau et son : Paul Buche

Assistanat : Margot Madec

Un conte moderne dès 9 ans qui interroge l’héritage des traditions, le poids de celles-ci et les dommages qu’elles peuvent générer. L’identité de naissance, l’identité sociétale, l’identité intime, l’identité familiale, et le rôle assigné à chacun des deux sexes est le sujet de ce conte écrit par Nathalie Bensard.

Les filles ne sont pas des poupées de chiffons, c’est l’histoire d’une petite fille qui nait dans une famille où il n’y a pas de fils. D’héritier, de descendant. Dans le pays de cette histoire, les familles sans fils sont bannies, rejetées par la société. Il faut donc inventer un fils. C’est la tradition. Ella nait donc fille, et elle est élevée en tant que garçon. Elle va à l’école, travaille avec son père, sort. Elle est Eli à l’extérieur et Ella à l’intérieur de la maison. Comme tous les enfants, elle s’accommode de son sort et aime profiter de la liberté accordée au garçon. Même si parfois, elle a l’impression d’être une poupée de chiffon, secouée dans tous les sens. Ce qu’elle ne sait pas encore c’est qu’à 15 ans on lui mettra une jolie robe et qu‘on la mariera de force à un prétendant. Ce sera l’exécution d’Eli et la naissance d’Ella avec toutes les contraintes et obligations que les filles doivent subir.

Comment réagira-t-elle à cette annonce ? Comment répondra-t-elle à ses parents ? Comment transformera-t-elle son sort en destin ? C’est ce que le spectacle révèlera.

Production : Compagnie la Rousse

Co-productions : La TRIBU (Le Carré Sainte Maxime, Théâtre Durance- Château-Arnoux/Saint-Auban, Théâtre de Grasse, LE PÔLE Le Revest, Théâtre Massalia Marseille, Scènes & Cinés), le Théâtre du Beauvaisis – Scène Nationale, le Strapontin à Pont Scorff, la Maison des Arts et Loisirs de Laon, La Minoterie à Dijon, le théâtre le Hublot à Colombes, le Carré Sainte-Maxime, la ville de Pantin et le Théâtre Victor Hugo à Bagneux.

Théâtre du Fil de l'Eau 20 Rue Delizy, 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-14T14:45:00+01:00 – 2024-03-14T15:45:00+01:00

2024-03-15T14:45:00+01:00 – 2024-03-15T15:45:00+01:00

Nyssa Sharp