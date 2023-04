Move on over or we’ll move on over you Théâtre du Fil de l’Eau, 11 mai 2023, Pantin.

Move on over or we’ll move on over you 11 et 12 mai Théâtre du Fil de l’Eau

En 1966, sur le campus d’Oakland, Californie, nait le Black Panther Party for Self Defense. Il s’agit pour les Noirs américains de construire un corps collectif, de réaffirmer une identité, de recouvrer une intégrité, en tant que noir et américain et que cette réappropriation soit si puissante, si visible, qu’elle arrive à renverser les paradigmes du racisme. Comment la révolte s’organise soudain spécifiquement autour de la mise en scène élaborée des corps, des armes, des images et des messages ? L’histoire de ce surgissement nous intéresse : Au croisement du théâtre documentaire et du théâtre d’objet et de machine, Move on over or we’ll move on over you, fait dialoguer une narration visuelle, textuelle et musicale, pour interroger la puissance créatrice et troublante de ces révolutions éphémères.

Un projet du collectif F71

Texte & mise en scène, Stéphanie Farison

Collaboration artistique, collectif F71

Dramaturgie, Lucie Nicolas

Avec Camille Léon Fucien, Joris Avodo, Maxence Bod

Scénographie, Lucie Auclair

Création sonore, Eric Recordier

Régie générale et construction, Max Potiron

Création lumière, Laurence Magnée Régie lumière, Laurence Magnée & Emeric Teste (en alternance)

Assistanat à la mise en scène, Fanny Gayard

Construction, Lucas Remon

Direction de production, Gwendoline Langlois

Diffusion, collectif&compagnie

Estelle Delorme & Géraldine Morier-Genoud

Production > La Concordance des Temps / collectifF71

Co-production > Théâtre de la Manufacture – CDN Nancy Lorraine (54), Festival MARTO (92), Le Théâtre du Fil de l’eau à Pantin (93), le Théâtre du Bois De l’Aune à Aix en Provence (13), Transversales, scène conventionnée pour les arts du cirque – Verdun (55), Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes, Centre National de la Marionnette (en préparation), Rivery (80), L’Espace Périphérique, Mairie de Paris – Parc de la Villette (75), Houdremont, centre culturel La Courneuve (93), le Théâtre des Bergeries à Noisy-le-sec (93), Schaustellerei Internationales Figurentheaterfestival, Munich (D), la Biennale des Arts de la Marionnette, Le Mouffetard Théâtre des Arts de la Marionnette, Paris (75), le Théâtre de La Licorne (59), L’Empreinte, Scène Nationale de Brive-Tulle (19), le Collectif 12, Mantes-la-Jolie (78), spectacle accueilli en coréalisation avec la Biennale Mars à l’Ouest – 2022, la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon – Centre National des Écritures du Spectacle (84)

Soutiens > Compagnonnage plateau de la DRAC IDF, le Groupe des 20 Théâtres en IDF / Dispositif de soutien à l’émergence : « Premières mesures »

Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

Le texte a obtenu les encouragements de l’Aide à la création de textes dramatiques d’ARTCENA

Le collectif F71 est conventionné par la DRAC IDF depuis 2021 et subventionné par la Région Ile-de-France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle depuis 2013 et par le Conseil Départemental du Val-de-Marne au titre de l’Aide au développement artistique depuis 2019

Théâtre du Fil de l’Eau 20 Rue Delizy, 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production.collectiff71@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T21:00:00+02:00 – 2023-05-11T22:30:00+02:00

2023-05-12T19:30:00+02:00 – 2023-05-12T21:00:00+02:00

Théâtre Sérigraphie

Jeanne Bodelet