« L’ébloui » de Joël Jouanneau – Tournée théâtrale de la classe de cycle 3 – CPDET Théâtre du fil de l’eau, 17 mars 2023, Pantin.

UN VOYAGE INITIATIQUE À HAUTEUR D’ENFANT – à partir de 8 ans

A la lueur d’ une bougie, Horn le vieux raconte son histoire.

Il a sept ans et il est aveugle lorsque Merveille se déclare être sa mère et lui offre la vue et un royaume en échange d’ une promesse : lui dire toujours “ oui”. Et à elle seule.

Mais Horn rencontre Aube, une jeune fille aveugle dont il tombe amoureux et à qui il dit » oui ». Ce » oui » déclenchera la colère de Merveille qui fera disparaitre le royaume et Aube dans les flots.

Horn partira à la recherche de sa reine. Au cours de son voyage, il fera de bien étranges rencontres….

CHANTIER DE CRÉATION DES CYCLES 3 – CPDET – THÉÂTRE

Avec : Marcelle Alleaume, Julia Bair, Lucie Chauvet, Solène

Daudon, Marie Exbrayat, Iris Fraysse, Mounir Kadi-Ouahabi,

Jeanne Landreau, Juliette Laplace-Treyture,Gauthier Mao et

Cassandre Rémond

Sous la direction de Estelle Joubert

Accompagnement scénique et chorégraphique de Boris Jacta

Assistanat mise en scène de Julia Blair

Texte de Joël Jouanneau

Théâtre du fil de l'eau 20 Rue Delizy 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:00:00+01:00 – 2023-03-17T21:30:00+01:00

théâtre jeune public