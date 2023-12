Joyeux anniversaire quand même Théâtre du Fil à Plomb Toulouse, 11 février 2024 14:00, Toulouse.

Joyeux anniversaire quand même Dimanche 11 février 2024, 15h00 Théâtre du Fil à Plomb 5 € les deux spectacles du festival Théâtres d’Hivers

de Lilian Lloyd

Rencontre de deux personnages que tout oppose : Oliver, quadra, bien décidé à ne plus ouvrir son coeur, se voit obligé d’héberger pendant une semaine Loulou, une jeune femme autant déjantée que terriblement vivante. Opportunité d’un nouveau départ ou cadeau empoisonné ? Une comédie douce-amère, entre grandes espérances et désillusions.

Réservation : 05 62 30 99 77 / reservation@theatrelefilaplomb.fr

Théâtre du Fil à Plomb 30 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 30 99 77 https://theatrelefilaplomb.fr/

Le Fil à Plomb est un petit théâtre caché dans une arrière-cour, au cœur du quartier Arnaud Bernard. Sa programmation se veut populaire et engagée, et propose des spectacles variés (théâtre classique, stand up, spectacles jeune public…). Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Compans Caffarelli

2024-02-11T15:00:00+01:00 – 2024-02-11T16:40:00+01:00

