Muthos – la concerférence 28 juin – 1 juillet Théâtre du Fil à Plomb 9€/13€

Musical et historique

Au départ, un conférencier à la verve assommante qui n’a qu’un souhait : transmettre sa passion pour l’histoire grecque. Ensuite, un personnage étrange et un dérapage musical qui posent une question : faut-il laisser la mythologie grecque enfermée dans les livres ?

À l’arrivée, un duo détonant qui nous prouve que les contraires s’attirent, se complètent, et que, même opposés, Art et Science ont besoin l’un de l’autre.

Durée : 1h15

Théâtre du Fil à Plomb 30 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T21:00:00+02:00 – 2023-06-28T22:30:00+02:00

2023-07-01T21:00:00+02:00 – 2023-07-01T22:30:00+02:00

© dr