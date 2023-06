Trahisons Théâtre du Fil à Plomb Toulouse, 24 juin 2023, Toulouse.

Trahisons Samedi 24 juin, 21h00 Théâtre du Fil à Plomb 9€

Etude de moeurs / Semaine amateur

En revisitant le trio mari-épouse-amant, Harold Pinter le réinvente théâtralement.

Qui trahit qui ? A travers l’autopsie d’une relation, l’auteur sonde toutes les complexités de l’âme humaine.

Durée : 1h15

Théâtre du Fil à Plomb 30 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 30 99 77 https://theatrelefilaplomb.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 30 99 77 »}] Le Fil à Plomb est un petit théâtre caché dans une arrière-cour, au cœur du quartier Arnaud Bernard. Sa programmation se veut populaire et engagée, et propose des spectacles variés (théâtre classique, stand up, spectacles jeune public…). Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Compans Caffarelli

2023-06-24T21:00:00+02:00 – 2023-06-24T22:30:00+02:00

