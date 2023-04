La Meilleure pièce du monde ? Théâtre du Fil à Plomb Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La Meilleure pièce du monde ? Théâtre du Fil à Plomb, 22 juin 2023, Toulouse. La Meilleure pièce du monde ? Jeudi 22 juin, 21h00 Théâtre du Fil à Plomb 9€ Absurde, comique Suite à la faillite de leur dernière entreprise de cerfs-volants, deux amis, Pat Lartiste et Eugène se donnent pour mission de jouer « La Meilleure pièce du monde ? ». Projet ambitieux, déraisonnable, hors normes, capital pour leurs existences. L’espoir ultime de connaître enfin la réussite qui leur échappe depuis toujours. Jouer la meilleure pièce du monde est une mission aussi périlleuse que rocambolesque. Tout est possible, tout peut arriver… Réussiront-ils ? Durée : 1h15 Théâtre du Fil à Plomb 30 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 30 99 77 https://theatrelefilaplomb.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 30 99 77 »}] Le Fil à Plomb est un petit théâtre caché dans une arrière-cour, au cœur du quartier Arnaud Bernard. Sa programmation se veut populaire et engagée, et propose des spectacles variés (théâtre classique, stand up, spectacles jeune public…). Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Compans Caffarelli Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

