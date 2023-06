Contes en voyage Théâtre du Fil à Plomb Toulouse, 21 juin 2023, Toulouse.

Contes en voyage 21 juin – 1 juillet Théâtre du Fil à Plomb 5€ à 6€

Contes en musique

Une comédienne et un musicien vous emmènent en voyage au merveilleux pays des contes, pour vous faire rire mais aussi vous émouvoir avec des histoires qui parlent d’ouverture et de partage. Des contes tendres et ludiques qui se moquent des préjugés, agrémentés de chansons et de musique originales, avec des moments interactifs avec le public.

À venir écouter en famille.

Durée : 40mn

Jeune public : de 3 à 11 ans

Théâtre du Fil à Plomb 30 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 30 99 77 https://theatrelefilaplomb.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 30 99 77 »}] Le Fil à Plomb est un petit théâtre caché dans une arrière-cour, au cœur du quartier Arnaud Bernard. Sa programmation se veut populaire et engagée, et propose des spectacles variés (théâtre classique, stand up, spectacles jeune public…). Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Compans Caffarelli

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T15:30:00+02:00 – 2023-06-21T16:30:00+02:00

2023-07-01T15:30:00+02:00 – 2023-07-01T16:30:00+02:00

© dr