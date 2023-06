Street Art Théâtre du Fil à Plomb Toulouse, 7 juin 2023, Toulouse.

Street Art 7 juin – 2 juillet Théâtre du Fil à Plomb

Exposition de Maé

Serial dessinatrice depuis que je sais tenir un crayon, et que l’on m’a acheté des lunettes (sans ça, je suis aveugle), nombre de feuilles sont tombées, mais non sans raison, comme les feuilles de la Lórien. Suite à ce carnage, mes compétences sont passées de bonhommes bâtons à quelque chose qui me semble présentable entre esthétique psychédélique et fan art de geek, plein de pop et de culture.

Vernissage le 7 juin à 19h

Théâtre du Fil à Plomb 30 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 30 99 77 https://theatrelefilaplomb.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 30 99 77 »}] Le Fil à Plomb est un petit théâtre caché dans une arrière-cour, au cœur du quartier Arnaud Bernard. Sa programmation se veut populaire et engagée, et propose des spectacles variés (théâtre classique, stand up, spectacles jeune public…). Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Compans Caffarelli

