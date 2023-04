Moulinex (d’après un coeur Moulinex) Théâtre du Fil à Plomb, 6 juin 2023, Toulouse.

Théâtre – Création 2023

Moulinex ! Vous connaissez ? En êtes-vous sûres ? En êtes-vous sûrs ?

Il s’agit d’une société que tout le monde connaît de par ses outils ménagers.

Son histoire est unique, créée en 1922, elle parcourt le 20e siècle et ses épisodes industriels. En suivant son évolution, on retrouve les personnes qui vivaient à cette époque-là.

Un voyage dans le temps rempli d’émotions, d’espoirs, de rires … Une plongée dans un monde qui n’est plus … quoi que !

Durée : 1h23

