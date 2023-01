Ca fait peur, non ? Théâtre du Fil à Plomb Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Ca fait peur, non ? Théâtre du Fil à Plomb, 29 mars 2023, Toulouse. Ca fait peur, non ? 29 mars – 1 avril Théâtre du Fil à Plomb

9€/13€

Théâtre, seul en scène, comédie burlesque et absurde Théâtre du Fil à Plomb 30 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Compans Caffarelli

05 62 30 99 77 https://theatrelefilaplomb.fr/ Le Fil à Plomb est un petit théâtre caché dans une arrière-cour, au cœur du quartier Arnaud Bernard. Sa programmation se veut populaire et engagée, et propose des spectacles variés (théâtre classique, stand up, spectacles jeune public…). Le Printemps du Rire s’invite dans la programmation Dans un futur peut-être pas si lointain, l’Europe entière est devenue un régime totalitaire où il est interdit de parler. Un jour, un Gardien de musée craque et se met à parler aux visiteurs. Plus rien ne va l’arrêter. Mais ce Gardien ne serait-il pas lui-même une oeuvre d’art exposée par le Musée ?

Dans ce montage original de textes de Jean-Michel Ribes (vieux monologues et fragments de Musée haut, musée bas), on découvre tout l’amour de l’auteur pour l’art et le théâtre, à travers un humour loufoque, décalé, absurde et irrésistible. Durée : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T21:00:00+02:00

2023-04-01T22:00:00+02:00 ©DR

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre du Fil à Plomb Adresse 30 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Ville Toulouse lieuville Théâtre du Fil à Plomb Toulouse Departement Haute-Garonne

Théâtre du Fil à Plomb Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Ca fait peur, non ? Théâtre du Fil à Plomb 2023-03-29 was last modified: by Ca fait peur, non ? Théâtre du Fil à Plomb Théâtre du Fil à Plomb 29 mars 2023 Théâtre du Fil à Plomb Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne