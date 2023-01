D’amour ou d’amitié Théâtre du Fil à Plomb, 22 mars 2023, Toulouse.

9€/13€

Spectacle clownesque et musical

Théâtre du Fil à Plomb 30 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse, France

05 62 30 99 77 https://theatrelefilaplomb.fr/ Le Fil à Plomb est un petit théâtre caché dans une arrière-cour, au cœur du quartier Arnaud Bernard. Sa programmation se veut populaire et engagée, et propose des spectacles variés (théâtre classique, stand up, spectacles jeune public…).

Le Printemps du Rire s’invite dans la programmation

Investies d’une mission spéciale émanant de la star elle-même, les deux plus grandes fans de Céline Dion vont faire se succéder sur le plateau les plus grandes expertes ès Céline, revenir sur la carrière de la chanteuse, les rencontres décisives de sa vie, sa vision de l’amour…

Entre interviews, chansons emblématiques et conférence, ce spectacle est un véritable femmage à ce que la Diva a de plus précieux : sa voix.

Durée : 1h



©ElsaF.Huguette