Dans les pas de Maher Théâtre du Fil à Plomb Toulouse, 13 mars 2023, Toulouse.

Dans les pas de Maher Lundi 13 mars, 19h30 Théâtre du Fil à Plomb

Maher est un Palestinien qui nourrit un rêve.

Ingénieur électricien de profession, c’est aussi un danseur dans l’âme. Il souhaite monter le premier spectacle de danse moderne au centre culturel de Ramallah mais cette discipline se heurte à l’incompréhension et à la désapprobation de ses proches. D’autant que la danse aborde le thème de la liberté, un sujet risqué pour cet ancien prisonnier politique. Dans les pas de Maher suit cet artiste passionné lors de ses répétitions avec quatre autres danseurs, lorsqu’il danse et lorsqu’il tente de convaincre sa famille de le suivre dans son rêve. Les scènes sont entrecoupées de solos de danse exécutés sur des sites spectaculaires en plein air : sur une colline qui surplombe la ville et dans les rues, au beau milieu du trafic.

Théâtre du Fil à Plomb 30 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 30 99 77 https://theatrelefilaplomb.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 30 99 77 »}] Le Fil à Plomb est un petit théâtre caché dans une arrière-cour, au cœur du quartier Arnaud Bernard. Sa programmation se veut populaire et engagée, et propose des spectacles variés (théâtre classique, stand up, spectacles jeune public…). Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Compans Caffarelli

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-13T19:30:00+01:00 – 2023-03-13T21:00:00+01:00

2023-03-13T19:30:00+01:00 – 2023-03-13T21:00:00+01:00

©DR