Je m’appelle Blanche comme neige 8 – 11 mars Théâtre du Fil à Plomb

9€/13€

Une histoire de femme écrite par un homme mais revue par une femme ! Seule en scène drôle, énergique, caustique où Blanche prend un malin plaisir à se torturer les méninges mais pas que…

Théâtre du Fil à Plomb 30 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Compans Caffarelli

05 62 30 99 77 https://theatrelefilaplomb.fr/ Le Fil à Plomb est un petit théâtre caché dans une arrière-cour, au cœur du quartier Arnaud Bernard. Sa programmation se veut populaire et engagée, et propose des spectacles variés (théâtre classique, stand up, spectacles jeune public…).

Monologue comédie dramatique

Dans le cadre du Printemps du Rire

« Blanche n’est pas folle, elle est juste un peu fatiguée » et elle en profite pour refaire le portrait des amours croisées dans sa vie…On ne sait rien de la vie de Blanche, excepté ses histoires d’amour qu’elle ressasse et rumine, jusqu’à l’épuisement psychologique. On ne sait pas non plus où elle se trouve. Elle vit seule ou presque, dans une pièce, entourée de ses valises. Blanche a aimé, Blanche est une femme libre, indépendante, enfin, elle se persuade qu’elle l’est. Second degré bienvenu !



2023-03-08T21:00:00+01:00

2023-03-11T22:30:00+01:00

