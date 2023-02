« Minute, le temps d’un souvenir » Théâtre du Fil à Plomb, 8 mars 2023, Toulouse.

5€/6€

Spectacle où l’on suit avec émotion Célestin dans sa jolie petite histoire sur un air de musique.

Théâtre du Fil à Plomb 30 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse, France

05 62 30 99 77 https://theatrelefilaplomb.fr/

Minute la clowne vient vous conter l’histoire de Célestin, le ramasseur de chagrins.

Débarrasser la terre de toutes ces misères n’est pas une mince affaire… Chaque jour, de bon matin, Célestin s’en va sur les chemins. À grandes enjambées, il s’en va ramasser les petits riens, les gros chagrins. Mais il faut s’en débarrasser et les faire s’envoler… Quelles solutions Célestin va-t-il trouver ? Minute, pleine d’émotions, vous embarque dans son souvenir avec son accordéon, sa carriole et sa poésie….

Un spectacle tendre et généreux pour le bonheur des petits et des grands.

A partir de 3-10 ans

Durée : 45mn



