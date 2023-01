Boris sur les planches Théâtre du Fil à Plomb, 1 mars 2023, Toulouse.

9€/13€

Quel plaisir de voir sur les planches cet acro-jongleur scientifique. Mais quelles planches ? Prouesses circassiennes et situations comiques sont au rendez-vous.

Théâtre du Fil à Plomb

Le Fil à Plomb est un petit théâtre caché dans une arrière-cour, au cœur du quartier Arnaud Bernard. Sa programmation se veut populaire et engagée, et propose des spectacles variés (théâtre classique, stand up, spectacles jeune public…).

Fils illégitime de Boris Vian et Raymond Queneau, Boris est chercheur en métaphysique. Dans un style de jonglage servi par « l’effet domino », planches et massues abordent le thème des sciences et de la métaphysique dans une logique absurde. Boris propose une conférence afin d’enseigner à son auditoire quelques-unes de ses expériences les plus abouties…



© Thomas Béliard