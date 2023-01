Du bruit dans les tuyaux Théâtre du Fil à Plomb, 1 mars 2023, Toulouse.

Du bruit dans les tuyaux 1 – 18 mars Théâtre du Fil à Plomb

5€/6€

Concert rythmé et participatif

Théâtre du Fil à Plomb 30 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Compans Caffarelli

05 62 30 99 77 https://theatrelefilaplomb.fr/ Le Fil à Plomb est un petit théâtre caché dans une arrière-cour, au cœur du quartier Arnaud Bernard. Sa programmation se veut populaire et engagée, et propose des spectacles variés (théâtre classique, stand up, spectacles jeune public…).

Au long d’un concert loufoque mais élégant, l’artiste dévoile, présente et assemble toutes sortes d’objets musicaux bricolés par ses soins à partir de tuyaux.

Claritube, savatophone, flûtes harmoniques et trompette-muppet viennent servir des compositions musicales originales, tantôt douces ou débridées.

Et comme tout ne se passe pas toujours comme prévu, l’artiste n’hésite pas à demander l’aide d’un assistant, voire du public entier !

A partir de 3 ans

Durée : 40mn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T15:30:00+01:00

2023-03-18T16:30:00+01:00

©Valérie Abella