Théâtre du Fil à Plomb 30 Rue de la Chaîne, 31000 Toulouse, France

05 62 30 99 77 https://theatrelefilaplomb.fr/ Le Fil à Plomb est un petit théâtre caché dans une arrière-cour, au cœur du quartier Arnaud Bernard. Sa programmation se veut populaire et engagée, et propose des spectacles variés (théâtre classique, stand up, spectacles jeune public…). Allez, raconte ! – impro Allez, Raconte ! C’est le leitmotiv des comédien.ne.s de ce spectacle improvisé de A à Z ! Personnages, dialogues, mise en scène …Tout prend naissance devant vous !

Seule inspiration de cette folle aventure à venir : une petite conversation avec l’un des membres du public !

Déjanté, absurde ou tendre mais toujours drôle, laissez-vous surprendre par la folie des comédien.ne.s du Grand i et demain quand vous verrez vos amis, il y a de grandes chances qu’ils vous disent « Allez, raconte ! »

Et si vous n’avez pas d’amis… changez de comportement !

